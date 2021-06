Daaden- Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am 14.06.2021, gegen 16:40 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Pkw BMW die L 280 aus Daaden in Richtung Betzdorf.

Im Daadener Ortsteil Biersdorf wollte er in Höhe eines Einkaufsmarktes nach links abbiegen; musste jedoch den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen. Ein 51-jähriger Motorradfahrer überholte eine Fahrzeugschlange, die sich hinter dem abbiegenden Pkw gebildet hatte und kollidierte dann mit dem BWM, der nunmehr seinen Abbiegevorgang eingeleitet hatte.

Der Kradfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu; an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 6500EUR.



