Daaden- Mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert

Das Bürgerhaus, die katholische Kirche sowie ein Geschäftshaus waren Ziele der bisher unbekannten Täter. Erste Ermittlungen durch den federführenden Einsatz des Polizeibezirksdienstes Daaden führte zu einer Gruppe Jugendlicher, die in Tatortnähe angetroffen werden konnten. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt der Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf entgegen.



