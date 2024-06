Daaden

Daaden – Einbruch in Fahrradgeschäft

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23.06.24 brachen bisher unbekannte Täter in das Zweiradhaus Kämpflein in der Mittelstraße in Daaden ein.