Daaden- Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Daaden (ots). Am 22.3.2021, gegen 06:50 Uhr befuhren ein 36-jähriger mit seiner Sattelzugmaschine und ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die Betzdorfer Straße in der Ortslage Daaden in Richtung OT Biersdorf. Im Verlauf der Strecke wollte der vorausfahrende 36-jährige nach links abbiegen. Dazu verringerte er seine Fahrgeschwindigkeit; dies erkannte der nachfolgende Fahrer nicht rechtzeitig und fuhr ungebremst auf den Sattelzug auf. Er wurde bei der Kollision leichtverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Pkw entstand Totalschaden; er musste abgeschleppt werden. Am Sattelauflieger entstand leichter Heckschaden.



