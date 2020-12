Coronaverstoß und Körperverletzung

Angeblich zufällig trafen sich am Freitag, 11.12.2020, um 18:50 Uhr, insgesamt 9 Jugendliche in der Parkanlage vor der Rheintherme in Bad Hönningen.

Diese gerieten in Streit mit 3 anderen jungen Leute, die an dem Treffen vorbeikamen. Zwei dieser Personen fühlten sich von der Gruppe „dumm angemacht“, so dass sie sich zu Körperverletzungsdelikten hinreißen ließen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Die beiden Opfer erlitten nur leichte Verletzungen. Wegen des Coronaverstoßes wurden die Jugendlichen noch vor Ort durch die Polizei sanktioniert und durften sofort eine Geldstrafe zahlen.



