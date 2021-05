Corona-Verstöße

Am späten Samstagabend wurden der Linzer Polizeiinspektion mehrere Jugendliche in Vettelschoß, Willscheider Berg und am blauen See gemeldet.

Die Polizisten konnten insgesamt mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten antreffen, die Personen erhielten einen Platzverweis und wurden verwarnt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass die 21. Corona-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist. Auch wenn vermehrt Lockerungen der Pandemiemaßnahmen greifen und auch in naher Zukunft wahrscheinlich werden, gelten die Bestimmungen zu Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit, Maskenpflicht etc. nach wie vor und werden auch sanktioniert.



