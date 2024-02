Bußgeldverfahren gegen Autoposer

Symbolbild Foto: dpa

In unmittelbarer Nähe fand zu dem Zeitpunkt der Strünzerball statt und es befanden sich mehrere Gäste am Fahrbahnrand. Der heranwachsende Fahrer in dem rund 460 PS starken Wagen wollte offenbar die Umstehenden beeindrucken, bremste den PKW auf der Fahrbahn ohne Grund fast bis zum Stillstand ab und beschleunigte dann sein Fahrzeug unnötig stark. Der Fahrer wurde anschließend einer Kontrolle unterzogen und ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet.



