Briefkasten mit Böller beschädigt

11.2024) wurde Am Grendel in Rheinbreitbach ein Briefkasten durch einen Böller gesprengt.

Durch die Detonation wurde ebenfalls ein angrenzend parkendes Fahrzeug beschädigt.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-0 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

PK Patrick Jansen



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





