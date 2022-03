Brandmeldung für Ockenfels

Am Samstag, 05.03.2022 gg. 17:56 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis über einen Balkonbrand in Ockenfels.

Wie sich herausstellte, war es einem aufmerksamen Zeugen der auf dem Weg zu einer Gaststätte war zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Der Zeuge erkannte die Situation und die daraus resultierende Gefahr und klingelte bei dem Bewohner, um ihn auf den Brand auf dem Balkon aufmerksam zu machen. Abschließend löschte er den Brand. Wie sich herausstellte, war ein Blumenkübel aus bisher nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Weitere polizeiliche Ermittlungen sind noch erforderlich.

Der aufmerksame Zeuge profitierte bei seinem Handeln vermutlich auch von seiner Erfahrung als Angehöriger der Berufsfeuerwehr Bonn.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Tel.: 02644 943 0

emai: pilinz.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell