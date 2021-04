Brand von Kleidercontainern

Die Freiwillige Feuerwehr Altenkirchen löschte den Brand. Am selben Morgen um 06:02 Uhr brannten zwei weitere Kleidercontainer, die auf dem Parkplatz an der „Wiedstraße“ in der Nähe zur B 256 standen. Die Feuerwehr Altenkirchen musste dazu erneut ausrücken. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache stehen derzeit noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell