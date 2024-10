Am Freitag, dem 25.10.2024, meldete die Rettungsleitstelle der PI Altenkirchen gegen 04:15 Uhr den Brand von 2 Pkw in der Ortslage Orfgen in der Straße Hofacker.

Die Feuerwehr Flammersfeld konnte den Brand löschen, jedoch nicht verhindern, dass beide Pkw ausbrannten. Die Fahrzeuge waren älteren Baujahrs und nicht mehr zugelassen. Der Gesamtwert wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.



Ob ein technischer Defekt an einem Pkw vorlag und hierdurch der zweite in Brand geriet oder ob beide Fahrzeuge vorsätzlich angezündet wurden ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalinspektion Betzdorf.



Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Betzdorf (telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



