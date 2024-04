Brand im ehemaligen Hotel Waldhaus Wingertsberg Neuwied-Oberbieber

In den Nachmittagsstunden des 03.04.2024 bis 07.04.2024 (Mi,Do,Fr und So. ) kam es zu insgesamt vier Bränden im ehemaligen, seit mehreren Jahren leerstehenden Hotel Waldhaus Wingertsberg (Wingertsbergstraße 48) in 56566 Neuwied-Oberbieber.

Anzeige

Neuwied (ots).



In den Nachmittagsstunden des 03.04.2024 bis 07.04.2024 (Mi,Do,Fr und So.) kam es zu insgesamt vier Bränden im ehemaligen, seit mehreren Jahren leerstehenden Hotel Waldhaus Wingertsberg (Wingertsbergstraße 48) in 56566 Neuwied-Oberbieber.

Die Kriminalpolizei Neuwied hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit einen Sachzusammenhang. Bei der Brandursache dürfte es sich nach aktuellem Ermittlungsstand, um Brandstiftung handeln. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder verdächtigen Wahrnehmungen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-878-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell