Betzdorf

Brand eines Mehrfamilienhauses in Betzdorf – Folgemeldung zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Koblenz vom 13.01.2024, 11:23 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, 13.01.2024, kam es gegen 04.00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Betzdorf.