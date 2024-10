Flammersfeld

Brand eines Kaugummiautomaten

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Am Dienstag, 22.10.2024, gegen 04.50 Uhr, geriet in der Siebengebirgsstraße in Flammersfeld ein Kaugummiautomat in Brand.