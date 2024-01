Brand einer Gartenhütte

Am frühen Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr wurden die Polizei Linz und die Feuerwehr Rheinbrohl über eine brennende Gartenhütte im Lampenthal informiert.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa



Diese stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, welcher jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Der entstanden Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag.

Ursächlich für den Brand dürften am Abend durchgeführte Holzarbeiten gewesen sein, bei denen der 41-jährige Mieter der Hütte auch mit einer offenen Flamme gearbeitet hatte.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.



