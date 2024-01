Brand einer Garage

Am Sonntag, 31.12.23, gegen 17:30 Uhr kam es zum Brand einer von einem Einfamilienhaus abgetrennten Doppelgarage in Weyerbusch.

Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät entstanden sein. Der Sachschaden an der Garage wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Es kam zu keinem Personenschaden.

Die Feuerwehren aus Altenkirchen, Weyerbusch und Mehren waren mit ca. 50 Kräften im Einsatz. Zudem waren der Rettungsdienst und die Polizei Altenkirchen mit einem Fahrzeug vor Ort.



