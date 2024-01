Brand einer Absauganlage in Industriebetrieb

St. Katharinen, Industriestraße (ots) – Am 29.01.2024 kam es gegen 21 Uhr zu einem Brand in einem Industriebetrieb in St. Katharinen. In dem Werk hatten sich abgesaugte Holzspäne in einer mobilen Absauganlage entzündet.