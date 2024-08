Brand der Robert-Koch-Schule

Am Freitag, den 02.08.2024 um 12:53 Uhr, gingen mehrere Meldungen über einen Brand des Dachs der Robert-Koch-Schule in Linz ein.

Das Dach des Gebäudes stand in Flammen. Durch zügiges Einschreiten einer zufällig in der Nähe befindlichen Streife, konnte eine schnelle Ausbreitung des Brands mittels Feuerlöscher-Einsatz verhindert werden. Die kurz darauf eingetroffenen freiwilligen Feuerwehren der VG Linz übernahm die Löscharbeiten, die aktuell nach wie vor im Gange sind. Es kam zu keinem Personenschaden.



Die Polizei sucht im Zusammenhang mit der Ermittlung der Brandursache nach Zeugen, die möglicherweise eine oder mehrere Personen dabei beobachtet haben, wie sie auf das aktuell an der Schule befindliche Baugerüst bzw. das Dach der Schule geklettert sind.



Es wird gebeten von weiteren Presseanfragen abzusehen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



