Am 01.12.2020, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer die B 62 aus Kirchen kommend in Richtung Mudersbach.

Im Kurvenbereich vor der Ortslage Büdenholz, kam dem Fahrer ein Pkw aus Richtung Mudersbach entgegen. Da dieser bisher unbekannte Fahrer seinen Pkw im Kurvenbereich in den Fahrstreifen des Gegenverkehr steuerte, touchierte er das Fahrzeug des 59-Jährigen. Hierbei wurde der Außenspiegel und die Seitenscheibe des Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Kirchen fort, ohne die Schadenregulierung zu ermöglichen. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf.



