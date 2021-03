Bonefeld – Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B256

Ein 34- Jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße 256 in Fahrtrichtung Straßenhaus und kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem dortigen Erdwall. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrerseite liegen.



Bei dem Unfall wurde der Fahrer und die Beifahrerin in dem PKW leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundesstraße war im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für eine Stunde teils vollgesperrt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



