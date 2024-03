Blutentnahme nach Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Am Freitagabend, den 08.03.2024 wurde ein PKW in Linz einer Verkehrskontrolle unterzogen.