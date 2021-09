Roßbach

Bisher unbekannte Täter verschafften sich auf der Roßbacher Kirmes unbefugt Zugang zum Imbisswagen und tauten Lebensmittel auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich bisher unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu einem Imbisswagen an der Wiedhalle in Roßbach (Wied) verschafft.