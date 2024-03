Birken-Honigsessen – Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 06.03.2024, gegen 14:45 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Dacia, die Kreisstraße 71 aus Richtung Landesgrenze kommend in Richtung Birken-Honigsessen.



Im Verlauf der Strecke geriet die junge Fahrerin mit beiden Rädern auf das unbefestigte Bankette und in den dortigen Graben. Hier kollidierte der Pkw mit einem Baumstumpf und wurde durch den Aufprall zurückgeschleudert. Danach querte das Unfallfahrzeug die Straße und blieb schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben liegen.

Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; die 17-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.



