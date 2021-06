Beziehungsstreit

Am Sonntagabend wurde die Polizei in Linz via Notruf darüber informiert, dass eine Frau aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Bad Hönningen um Hilfe rufe.

Dabei halte Sie einen Koffer in der Hand, den Sie aus dem Fenster halte.

Die eingetroffenen Polizeibeamten stellten dann fest, dass es sich um einen sehr intensiven und emotionalen Streit zwischen einem 31 jährigen Mann und seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin handelte.

Es war zu diesem Zeitpunkt zu keinen strafbaren Handlungen gekommen, aufgrund der aufgeheizten Situation war eine Eskalation jedoch zu befürchten.

Dies sahen auch die Beteiligten so und waren sich erstmals an diesem Abend einig.

Einig in der Überzeugung, dass es besser sei, die Nacht getrennt zu verbringen. Eine Freundin der Frau holte diese dann noch im Beisein der Polizeibeamten ab.

Wir danken dem Anrufer für die frühzeitige und aufmerksame Mitteilung.

So konnte eine mögliche Eskalation verhindert werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell