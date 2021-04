Betzdorf- Wiederholter Einbruch in den Geräteschuppen am Kindergarten

In der Nacht zum 08.04.2021 kam es zu einem erneuten Einbruch in den Spielgeräteschuppen am St. Franziskus Kindergarten in der Jung-Stilling-Straße in Betzdorf.

Betzdorf (ots). In der Nacht zum 08.04.2021 kam es zu einem erneuten Einbruch in den Spielgeräteschuppen am St.Franziskus Kindergarten in der Jung-Stilling-Straße in Betzdorf. Bereits am 02.04.2021 war es dort zu einem Einbruch gekommen; seinerzeit wurde Kinderspielgerät u.a. ein Bobby-Car entwendet.

Der bisher unbekannte Täter hebelte die verschlossene Türe des Gebäudes auf; die Entwendung von Gegenständen wurde nicht festgestellt.

Hinweise an die Polizei Betzdorf.



