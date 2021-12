Betzdorf – Verkehrsunfallflucht vom 15.12.21 angezeigt

Bereits am Mittwochmorgen dem 15.12.2021 kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Betzdorf an der Einmündung Rainstraße / Tiergartenstraße bei der sich eine 17-jährige Rollerfahrerin leicht verletzte.

Aus der Tiergartenstraße kam ein silbergrauer VW Golf Modell 5 oder 6, welcher ohne die Vorfahrt der aus Richtung Steinerother Straße kommenden Rollerfahrerin zu achten in die Einmündung einfuhr. Die 17jährige musste zur Verhinderung einer Kollision eine Vollbremsung machen, kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. Der Roller wurde seitlich zerkratzt. Der oder die Fahrzeugführer/in des silbernen Golf setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Diese begab sich selbst ins Krankenhaus und meldete den Unfall am 18.12.21 bei der Polizei.

Die Polizei Betzdorf sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter der Nummer 02741 9260.



