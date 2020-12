Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 07:30 Uhr

Betzdorf

Betzdorf- Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am 12.10.2020, gegen 17:45 Uhr befuhr eine 30-jährige Pkw-Fahrerin die L 288 in Betzdorf in Richtung Steineroth.