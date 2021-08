Betzdorf

Betzdorf – Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Am 04.08.2021, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 41-jährige und eine 20-jährige Pkw-Fahrerin in dieser Reihenfolge die L 288 aus Steineroth kommend in Richtung Betzdorf.