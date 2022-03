Betzdorf – Unfallflucht in der Innenstadt

In Höhe der Metzgerei Meat&Love beschädigte der Fahrer mit seinem Gefährt die in einer Höhe von über 3 Meter angebrachte Werbetafel des Unternehmens. Danach entfernte sich der Lkw vermutlich in Richtung Kirchen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Hinweise auf den unfallverursachenden Lkw bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell