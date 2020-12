Am 01.12.2020, gegen 11:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug die Steinerother Straße (L 288) in Richtung Stadtmitte Betzdorf.

Im Kreuzungsbereich „L288/Rainstraße“ bog vor dem Sattelzug der Fahrer eines blauen Pkw Audi A5 auf die L 228 ein. Infolge dieses Fahrmanövers musste der Lkw-Fahrer stark abbremsen und beschädigte dabei die Betonabgrenzung an der rechten Fahrbahnseite; auch an der Zugmaschine entstand leichter Sachschaden. Es kam zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten; dann setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt fort, ohne die Feststellungen zu seiner Beteiligung zu ermöglichen. Zeugen oder der Audi-Fahrer selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.



