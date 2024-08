Betzdorf – Streitschlichtung durch Haftbefehlsvollstreckung

Am 30.08.2024 wurde die Polizei Betzdorf gegen 19:45 Uhr von einem Anwohner der Betzdorfer Schützenstraße über einen lautstarken Streit in einem Haus der benachbarten Weberstraße informiert.

Die eingetroffenen Polizeibeamten konnten die Streitenden, eine 26-jährige Frau und einen 40-jährigen Mann, antreffen. Es war bei dem Streit zwar nicht zu strafbaren Handlungen gekommen, aber bei der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Da er die zur Abwendung der Verhaftung geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und in die JVA Koblenz überstellt. Zu einem weiteren Streit dürfte es zwischen den beiden Personen in der nächsten Zeit nun nicht kommen.



