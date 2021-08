Betzdorf – Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

In der Zeit vom 29.08.2021, 21:00 Uhr bis zum 30.08.2021, 07:00 Uhr wurden an zwei geparkten Fahrzeugen alle vier Reifen beschädigt.

Vermutlich mit einem Messer hatte der bisher unbekannte Täter die Reifenflanken derart beschädigt, dass alle Reifen luftleer waren. Weiterhin wurde an einem Pkw DB mittels eines spitzen Gegenstandes der Lack zerkratzt. Die Eigentümer hatten die Fahrzeuge auf einem Parkplatz eines Gastronomiebetriebes in der Augustastraße im Stadtgebiet von Betzdorf abgestellt. Es handelte sich bei den beschädigten Fahrzeugen um einen Pkw DB Vito und einen Audi TTS Coupè.

Hinweise zu den Taten sowie zu verdächtigten Personen an die Polizei Betzdorf.



