Betzdorf – Sachbeschädigungen an drei Fahrzeugen

Betzdorf (ots). Im Zeitraum 31.0.8.2021 bis zum 01.09.2021 kam es im Stadtgebiet Betzdorf, Bereich Johannes-Krell-Straße, zu weiteren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Hier wurden von einem bisher unbekannten Täter an drei Pkw die Reifen durch Reifenstechen beschädigt.

Hinweise zur Tat oder verdächtige Personen an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.



