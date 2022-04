Betzdorf – Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung

Am 24.04.2022, gegen 21:20 Uhr wurden in der Betzdorfer Altstadt zwei Müllbehältnisse in Brand gesetzt.

Von den bisher unbekannten Tätern wurde zunächst eine braune Bioabfalltonne und im Anschluss ein an einer Wand befestigter Mülleimer entzündet. Die Brände wurden rasch entdeckt, so dass die Feuerwehr die Brände löschen konnte.

Hinweise zu dem möglichen Täter an die Polizei Betzdorf.



