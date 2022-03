Betzdorf – Sachbeschädigung an Pkw

Im Tatzeitraum 05.03.07.03.2022 wurden an einem Pkw in der Johannes-Krell-Straße in Betzdorf Sachbeschädigungen begangen.

Im Tatzeitraum 05.03.-07.03.2022 wurden an einem Pkw in der Johannes-Krell-Straße in Betzdorf Sachbeschädigungen begangen. Ein bisher unbekannter Täter steckte Pyrotechnik hinter den vorderen Scheibenwischer. Der Böller beschädigte den Windschutzscheibenbereich; weiterhin wurde ein Reifen zerstochen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741-9260.



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

