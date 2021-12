Wissen – 3 Fälle von Sachbeschädigung an Kfz / Reifenstecher

57537 Wissen, In der Hüll 12 / Röntgenstr. 6 / Im Kreuztal 114 (ots) - In drei Fällen zerstachen unbekannte Täter in der Zeit von Do. 16.12.2021, 21:00 Uhr bis Fr. 17.12.2021, 12:55 Uhr, Reifen an geparkten Fahrzeugen.