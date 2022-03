Betzdorf

Betzdorf- Sachbeschädigung an einem PKW und versuchte Sachbeschädigung an einer Hausfassade

Am Morgen des 06.03.2022 gegen 04:00 Uhr kam es im Rosenweg / Dahlienweg in 57518 Betzdorf durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten schwarzen Seat.