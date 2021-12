Betzdorf

Betzdorf – Rettungseinsatz wegen vergessenem Kochtopf auf dem Herd

Ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Kochtopf mit Essenresten führte in der Nacht vom 19. auf den 20.12.21 gegen 23:35 Uhr zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Weiherstraße in Betzdorf.