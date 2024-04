Betzdorf – Pressemeldung der PI Betzdorf vom 14.04.24

Anzeige

Der 57-jährige Pilot aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis war auf einem Flugplatz im Sauerland gestartet und wollte nach seinem Rundflug eigentlich dort auch wieder landen. Aufgrund eines noch nicht bekannten technischen Defektes wurde das Luftfahrzeug während des Fluges aber unkontrollierbar und es fehlte am notwendigen Auftrieb, sodass es schließlich zum Absturz des Luftfahrzeuges auf einer Wiese bei Friesenhagen kam. Der Pilot wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Der Hubschrauber wurde jedoch erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Die Untersuchung der Absturzursache ist nun Gegenstand der Unfallermittlungen durch das Luftfahrtbundesamt.



Kirchen – Diebstahl von Fahrzeugteil



Tatort: 57548 Kirchen(Sieg), Wiesenstraße

Tatzeitraum 11.04.24, 15:00 Uhr bis 13.04.24, 13:00 Uhr.

Von einem grauen VW Touran wurde das Spiegelglas eines Außenspiegels entwendet. Das Fahrzeug stand frei zugänglich in der Hofeinfahrt vor dem Haus des 36-jährigen Geschädigten. Die Polizei Betzdorf ermittelt nun wegen Diebstahls von Fahrzeugteilen und bittet um Zeugenhinweise unter 02741 9260.



Betzdorf – Motorradunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57518 Betzdorf, Steinerother Straße Einmündung Tiergartenstraße

Unfallzeit: 13.04.24, ca.15:25 Uhr.

Ein 43-jähriger Motorradfahrer aus dem Oberbergischen Kreis befuhr in Betzdorf die Steinerother Straße stadteinwärts. In einer scharfen Rechtskurve, bei der Einmündung zur Tiergartenstraße, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, weil er vermutlich zu schnell über einen Regenablauf in der Fahrbahnmitte fuhr. Das Motorrad rutschte weg und gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkw eines 25-jährigen Fahrzeuglenkers aus dem SI Kreis. Am Motorrad und dem entgegenkommenden Pkw entstand Sachschaden. Höhe derzeit noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.



Herdorf – Unfall mit verletztem Motorrollerfahrer

Unfallort: 57562 Herdorf, Buchenhang Kreuzung Friedrichstr.

Unfallzeit: 13.04.24, ca. 17:25 Uhr.

Ein 16-jähriger Motorrollerfahrer sowie sein 15-jähriger Sozius (beide aus dem Kreis SI) befuhren die Straße Buchenhang in Herdorf. An der Kreuzung zur Friedrichstraße übersah der 16-jährige den Audi einer von rechts kommenden 34-jährigen aus der VGV Daaden-Herdorf. Bei dem folgenden Unfall wurde der 16-jährige über die Motorhaube des Pkw geschleudert. Er erlitt eine Beinverletzung und wurde nach ärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Der Sozius prallte mit dem behelmten Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Er erlitt aber nur Schürfwunden. Neben der Polizei waren noch ein Notarzt sowie zwei Rettungswagen an der Unfallstelle.

Die beiden Fahrzeuge wurde beschädigt. Über die Schadenshöhe kann derzeit keine Angabe gemacht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Fohr

Friedrichstr. 21

57518 Betzdorf



Telefon: 02741 9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell