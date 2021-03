Betzdorf- Polizeieinsatz bei einem aggressiven 19-Jährigen

Am 19.03.2021, gegen 00:15 Uhr erhielt die Polizei Betzdorf einen Anruf, dass ein 19-Jähriger in seiner elterlichen Wohnung randaliere.

Die Einsatzkräfte konnten den jungen Mann antreffen, der sich nicht beruhigen ließ, die anwesenden Polizeibeamten fortwährend beleidigte und bedrohte. Ihm wurde schließlich die Ingewahrsamnahme erklärt, die in der psychiatrischen Abteilung des St.Antonius Krankenhauses in Wissen durchgeführt wurde. Den unter Einfluss berauschender Mittel stehenden Mann erwarten nunmehr mehrere Strafanzeigen, so dass er sich für sein sozialschädliches Verhalten verantworten muss.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell