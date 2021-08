Betzdorf

Betzdorf – Pkw kippt auf Parkplatz nach Unfall um

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kommt der 55-jährige Fahrer eines Toyota Pickup Geländewagens am 07.08.21, ca. 07:00 Uhr auf dem LIDL Parkplatz in der Betzdorfer Wilhelmstraße mit dem rechten Vorderrad seines Fahrzeuges auf einen Anfahrtsschutz an einer Parkplatzlaterne.