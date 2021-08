Betzdorf – Parkenden Pkw beschädigt und geflüchtet

In der Zeit vom 29.08.2021, 22:30 Uhr bis 30.08.2021, 09:30 Uhr hatte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer seinen Pkw Ford Focus auf einem öffentlichen Parkplatz in der Gontermannstraße im Stadtgebiet von Betzdorf abgestellt.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte der junge Mann einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Beteiligung zu ermöglichen.

Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.



