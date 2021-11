Betzdorf – Mofafahrerin nach Unfall geflüchtet

Eine junge Rollerfahrerin befuhr die B 62 im Geradeausverkehr und streifte beim Vorbeifahren das Fahrzeug des 65-Jährigen. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. Die Zweiradfahrerin hielt kurz an. setzte jedoch dann ihre Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell