Betzdorf – Körperlicher Übergriff auf Jugendliche

Am Donnerstag, den 08.07.2021 kam es in der Zeit von 11:35 Uhr bis 11:45 Uhr auf dem untersten Parkdeck unter dem Sparkassenforum in der Friedrichstraße zu einem körperlichen Übergriff auf eine Jugendliche.

Diese wurde festgehalten und konnte sich mit Hilfe ihrer anwesenden Freundin losreißen.

Auf dem Weg zum Busbahnhof wurde der Täter von einem Zeugen angesprochen. Dieser forderte den Mann auf, die Jugendliche in Ruhe zu lassen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, südländisch, 20 – 23 Jahre alt, Ca. 170 bis 175 cm groß, schwarzes Haar, schwarzer kurzer gepflegter Vollbart

Bekleidung: Schwarz rote Kappe, blauer Jogginganzug

Die Jugendliche ging mit ihrer Freundin direkt zur Polizei und zeigte den Sachverhalt an. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Gesucht werden aktuell Zeugen, welche den beschriebenen Täter in der Innenstadt gesehen haben.



Der Zeuge, welcher den Täter angesprochen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/926-0) zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell