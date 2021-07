Betzdorf

Betzdorf- Junger Radfahrer bei Unfall verletzt

Am 08.07.2021, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad den Konrad-Adenauer-Platz am Busbahnhof in Betzdorf, um anschließend in den fließenden Verkehr Richtung Siegstraße einzufahren.