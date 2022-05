Betzdorf -„Girls-Day 2022“ bei der PI Betzdorf – 9 Mädchen schnupperten Polizeiluft und bekamen spannende Einblicke in den Beruf

Von zwei Polizeibeamtinnen des Wechselschichtdienstes wurde den Mädchen ein Einblick in den abwechslungsreichen und interessanten Polizeiberuf gegeben. Neben der Vorstellung eines möglichen Arbeitsalltags und der verschiedenen Aufgaben einer Polizeibeamtin der Schutz- sowie der Kriminalpolizei, wurde den Mädchen unter anderem durch ein Probesitzen im Streifenwagen und einen Besuch beim Erkennungsdienst die polizeiliche Praxis ein Stück nähergebracht.

Ein kleines Wissensquiz, bei dem die Mädchen ihre Merkfähigkeit erfolgreich unter Beweis stellen konnten, rundete den Schnuppertag ab.



Hast auch Du Interesse, den Polizeiberuf näher kennenzulernen? Dann bewirb dich für unser 3-tägiges Schülerpraktikum in den Herbst- oder Osterferien schriftlich oder per Email (pibetzdorf@polizei.rlp.de) bei uns!



