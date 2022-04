Betzdorf – Girl's Day bei der Polizeiinspektion Betzdorf

Der Aktionstag findet am 28.04.2022 statt.

Auch die Polizei Betzdorf möchte sich am Aktionstag beteiligen und bietet daher bis zu 10 Mädchen ab der 8. Jahrgangsstufe die Gelegenheit, den Alltag einer Polizeidienststelle im Rahmen einer Hospitation kennenzulernen und mehr über den Beruf einer Polizeibeamtin zu erfahren.

Hast auch du Interesse , den Tag bei uns zu verbringen, dann bewerbe dich bis zum 25.04.2022 schriftlich oder per E-Mail (pibetzdorf@polizei.rlp.de) bei uns!



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



