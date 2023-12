Betzdorf – Auffinden einer verstorbenen Person

Am Freitag, den 01.12.2023, wurde die Polizei Betzdorf gegen 09:15 Uhr telefonisch von einer Bediensteten des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf einem angrenzenden Grundstück der Schule eine leblose Person gefunden wurde.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Die Polizei Betzdorf nahm sofort die Ermittlungen auf. Die Identität der Person konnte bereits geklärt werden. Es handelt sich um einen ca. 70 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf / Gebhardshain. Ein Fremdverschulden wird nach aktuellem Stand ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an. Nach hiesiger Bewertung stand die Person in keiner Verbindung zur Schule.

Die Schulleitung traf in Absprache mit der Polizei Vorsorge, dass der Fundort der Person abgeschirmt wurde. Der Bereich wurde zum Schutz der Schüler weiträumig abgesperrt.



