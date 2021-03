Betzdorf- Auffinden des gestohlenen Bienenfutterautomaten

Betzdorf (ots). Am 24.November 2020 wurde der Diebstahl eines Bienenfutterautomaten der Stadt Betzdorf beanzeigt. Unbekannte Täter hatten den Automaten, der im Bereich der Hellerstraße in Betzdorf installiert war, demontiert und entwendet.

Am 26.02.2021 konnte der aufgebrochene und zerstörte Automat in einem Waldgelände in der Siegstraße in Kirchen, hinter dem Bowling-Center, aufgefunden werden. Der/die unbekannten Täter hatten den Automaten dort entsorgt.

Hinweise und verdächtige Beobachtungen an die Polizei Betzdorf.



