29.09.2020, 08:00 Uhr

Betzdorf

Betzdorf- Auffahrunfall bei dichtem Verkehr

Am 28.09.2020, gegen 07:40 Uhr befuhren eine 60-jährige und 29-jährige Fahrzeugführerin in dieser Reihenfolge die Steinerother Straße in Betzdorf.